Евкуров проверит подготовку к учениям «Центр-2019»

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров совершил рабочую поездку в Центральный военный округ. На полигоне Донгуз в Оренбургской области генерал-лейтенант проверит подготовку к стратегическим командно-штабным учениям «Центр-2019».

В рамках поездки, Евкуров проведет рекогносцировку районов, где пройдут маневры. Он также выслушает доклады руководства округа о подготовке к мероприятиям, встретится с военными делегатами из других стран.

Учения «Центр-2019» пройдут с 16 по 21 сентября сразу на шести общевойсковых полигонах - Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский и Алейский. Отдельные эпизоды военные разыграют на полигонах ВВС и ПВО в Ашулуке и Сафакулево. В мероприятия примут участие военные Китая, Казахстана, Киргизии, Индии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.