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ВС РФ освободили Дегтярное, Попов Яр и Каменское в зоне СВО

Подразделения группировок войск «Север», «Центр» и «Днепр» овладели тремя населенными пунктами за минувшие сутки.
2025-07-17 12:42:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие установили контроль над тремя населенными пунктами в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, опубликованной 17 июля.

Согласно данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Попов Яр в ДНР. На Харьковском направлении российские силы заняли Дегтярное. Овладеть населенным пунктом удалось военнослужащим группировки «Север».

В Запорожской области бойцы группировки «Днепр» освободили Каменское и улучшили тактическое положение.

Кроме того, в сводке говорится, что силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение объектам ВСУ, включая цеха предприятия по производству ударных FPV-дронов, пункты хранения и управления БПЛА, укрытия ПВО, объекты полевого аэродрома и районы временной дислокации украинских формирований. Также, по информации Минобороны, средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 308 беспилотников самолетного типа.

Накануне Минобороны сообщило, что силы группировки войск «Восток» в течение суток установили контроль над Новохатским в Донецкой Народной Республике в результате успешных наступательных действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #каменское #сводка #попов яр #Дегтярное
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