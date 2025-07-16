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ВС РФ ударили «Искандером» по позиционному району С-300ПС в Одесской области

Уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС противника.
2025-07-16 13:56:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых зафиксирован момент нанесения ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по позиционному району зенитного ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Украины. Удар был нанесен в районе населенного пункта Гвардейское в Одесской области.

Результатом огневого поражения стало уничтожение ключевых элементов системы ПВО - двух пусковых установок, пункта наведения и кабины боевого управления украинского ЗРК.

На кадрах объективного контроля зафиксирован момент поражения цели - точный удар, мощная детонация и последующее задымление позиции противника.

Об уничтожении С-300ПС сообщило сегодня Минобороны в ежедневной сводке о проведении специальной военной операции без уточнения места удара. Также в ведомстве указывалось, что, помимо комплекса, российскими средствами поражения была выведена из строя радиолокационная станция RADA израильского производства, использовавшаяся Вооруженными силами Украины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Искандер #МО РФ #СВО
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