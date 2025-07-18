ВС РФ сбросили ФАБ-1500 на пункт дислокации ВСУ в ДНР

Вооруженные силы России нанесли авиационные удары по пункту временной дислокации украинских военнослужащих в районе населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике, а также по штабу беспилотной авиации ВСУ в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, российская разведка выявила скопление личного состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. По точке нанесли удар корректируемой авиабомбой ФАБ-1500 с модулем планирования. Удар пришелся на момент наибольшего присутствия личного состава.

Кроме того, в районе населенного пункта Ольговка в Херсонской области российские силы поразили пункт управления беспилотной авиацией 39-й бригады ВСУ. Для удара использовали управляемую ракету класса «воздух-поверхность».

В июне Минобороны сообщило, что экипаж Су-34 ВКС России уничтожил пункт временной дислокации украинских сил в зоне ответственности группировки «Юг». Удар нанесли авиабомбами с модулем планирования, после чего истребитель-бомбардировщик вернулся на базу. Уничтожение цели подтвердили средства разведки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.