Бойцы ВС РФ показали солдатам Узбекистана штурм опорника на мотоциклах

Российские военнослужащие в рамках учений «Хамкорлик-2025» продемонстрировали военнослужащим Узбекистана штурм и захват опорного пункта противника с применением мотоциклов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, бойцы 201-й российской военной базы Центрального военного округа передали узбекскому контингенту передовой боевой опыт, в том числе при использовании кроссовой мототехники, багги для эвакуации раненых, а также при проведении армейской стрельбы из штатного оружия.

Кроме того, участникам учений продемонстрировали организацию работы операторов разведывательных и ударных беспилотников, а также способы противодействия дронам с применением средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия.

Активная фаза учений проходит с 15 по 21 июля на полигоне Термез в Узбекистане. Военные контингенты двух стран отрабатывают действия по нейтрализации незаконных вооруженных формирований в приграничной зоне, включая штурм и зачистку населенных пунктов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.