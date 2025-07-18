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Бойцы ВС РФ показали солдатам Узбекистана штурм опорника на мотоциклах

Представители воинского контингента Узбекистана в ходе учений «Хамкорлик-2025» смогли увидеть штурм и захват опорного пункта с применением кроссовых мотоциклов, эвакуацию условно раненных на багги и армейскую тактическую стрельбу из штатного оружия.
2025-07-18 18:41:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие в рамках учений «Хамкорлик-2025» продемонстрировали военнослужащим Узбекистана штурм и захват опорного пункта противника с применением мотоциклов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, бойцы 201-й российской военной базы Центрального военного округа передали узбекскому контингенту передовой боевой опыт, в том числе при использовании кроссовой мототехники, багги для эвакуации раненых, а также при проведении армейской стрельбы из штатного оружия.

Кроме того, участникам учений продемонстрировали организацию работы операторов разведывательных и ударных беспилотников, а также способы противодействия дронам с применением средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия.

Активная фаза учений проходит с 15 по 21 июля на полигоне Термез в Узбекистане. Военные контингенты двух стран отрабатывают действия по нейтрализации незаконных вооруженных формирований в приграничной зоне, включая штурм и зачистку населенных пунктов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #мотоциклы #Узбекистан #полигон #МО РФ #Хамкорлик-2025
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