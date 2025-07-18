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«Град» обрушился на опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Боевая работа продолжалась не более двух минут, и в результате огневого поражения опорный пункт ВСУ был уничтожен залпом 122-мм осколочно-фугасных снарядов.
2025-07-18 15:14:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, опорный пункт ВСУ был замаскирован в лесополосе. После получения координат цели расчет выдвинулся в заданный район, выполнил пуск 122-мм осколочно-фугасных снарядов и поразил объект. Боевая работа заняла не более двух минут. После выполнения задачи расчет вернулся на базу для пополнения боекомплекта.

Во время задания расчет прикрывали военнослужащие пункта воздушного наблюдения, на вооружении которых находились гладкоствольные ружья. По информации Минобороны, на их счету - более десятка сбитых беспилотников противника.

В министерстве также отметили, что расчеты РСЗО 90-й гвардейской танковой дивизии продолжают круглосуточную работу по поражению украинской техники, складов с боеприпасами и горючим, а также пунктов временной дислокации личного состава ВСУ. Удары наносятся в поддержку наступающих подразделений группировки «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #РСЗО #Град
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