Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых зафиксировано поражение позиций, уничтожение личного состава и техники Вооруженных сил Украины.

По данным Минобороны, средствами авиационного поражения Воздушно-космических сил России была нанесена серия высокоточных ударов по выявленным замаскированным позициям подразделений ВСУ, а также по скоплениям личного состава и техники украинских националистов на Южно-Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли авиационные удары по пункту временной дислокации украинских военнослужащих в районе населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике и по штабу беспилотной авиации ВСУ в Херсонской области. По данным Минобороны, удар по позициям 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ был нанесен с использованием авиабомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Также в районе Ольговки был поражен пункт управления беспилотной авиацией 39-й бригады ВСУ с применением управляемой ракеты класса «воздух-поверхность».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.