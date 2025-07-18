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ВКС РФ нанесли серию ударов по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении

Средствами авиационного поражения ВКС России была нанесена серия высокоточных ударов по выявленным замаскированным позициям противника на Южно-Донецком направлении.
2025-07-18 18:06:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых зафиксировано поражение позиций, уничтожение личного состава и техники Вооруженных сил Украины.

По данным Минобороны, средствами авиационного поражения Воздушно-космических сил России была нанесена серия высокоточных ударов по выявленным замаскированным позициям подразделений ВСУ, а также по скоплениям личного состава и техники украинских националистов на Южно-Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли авиационные удары по пункту временной дислокации украинских военнослужащих в районе населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике и по штабу беспилотной авиации ВСУ в Херсонской области. По данным Минобороны, удар по позициям 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ был нанесен с использованием авиабомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Также в районе Ольговки был поражен пункт управления беспилотной авиацией 39-й бригады ВСУ с применением управляемой ракеты класса «воздух-поверхность».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #уничтожение
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