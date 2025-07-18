ВС РФ поразили «Геранями» центр подготовки операторов дронов ВСУ в ДНР

Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых зафиксирован момент поражения объектов, использовавшихся Вооруженными силами Украины для подготовки операторов и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов. Удар был нанесен в районе населенного пункта Татьяновка Донецкой Народной Республики.

Согласно данным ведомства, для поражения целей были задействованы дроны-камикадзе «Герань-2». Из видео следует, что объекты находились на территории застройки. На кадрах видно, как БПЛА приближаются к выбранным целям, после чего происходят точечные взрывы. Зафиксированы мощные вспышки и последующее задымление в районе удара.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по пунктам управления и пусковым позициям беспилотников дальнего действия ВСУ в Сумской области. По данным ведомства, после обнаружения целей в районе Гамалиевки оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» поразил замаскированный пункт управления в лесополосе.

Удар по пусковой установке был нанесен дроном-камикадзе «Герань-2». Уничтоженные объекты использовались украинской стороной для организации атак с применением БПЛА по российской территории.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.