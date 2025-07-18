Десять населенных пунктов удалось освободить армии России за неделю

В Минобороны РФ раскрыли количество населенных пунктов, которые удалось освободить российским военным за неделю. Информацией поделилась пресс-служба ведомства.

«В течение недели подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области», - говорится в сообщении.

Бойцы «Южной» группировки зачистили от боевиков ВСУ Петровку в ДНР. Усилиями «Центра» под контроль России перешли Николаевка, Маяк и Попов Яр.

Наконец, военнослужащие группировки «Восток» выбили боевиков из населенных пунктов Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское ДНР и Малиновка Запорожской области, а «Днепр» освободил Каменское.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.