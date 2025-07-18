Прыжки по частотам: как работает радиоэлектронная разведка в Запорожской области

На Запорожском направлении операторы комплексов радиоэлектронной разведки 1-й добровольческой штурмовой бригады «Волки» охотятся за украинскими дронами- камикадзе, часто спасая местных жителей от их ударов. На своем боевом посту по факту разведчик видит, куда всушники направляют свои «птицы». Затем на встречу с вражескими беспилотником движется мобильная группа «охотников за дронами». Осталось установить точное место встречи.

Старший расчета видеоперехвата с позывным Аскольд показал «Звезде», как они работают с частотами. Информацию о частотах, на которых работают дроны, наши бойцы получают с другого пункта. Операторы в столбцах непонятных узоров видят вражеские БПЛА. Сигнатура - так называются эти показания - меняется, если появляется новое излучение. Потом определяют частоту и передают видео перехватчикам.

В какой-то момент картинка остановилась, потому что противник прекратил трансляцию. Наш разведывательный дрон подлетел к позициям боевиков ВСУ, затем оператор попытался установить связь с другой камерой этого дрона с помощью антенны, чтобы разглядеть, где находится противник.

За последние месяцы линия боевого соприкосновения в Запорожской области значительно сдвинулась в сторону противника. Бойцы добровольческого корпуса вместе с другими подразделениями Министерства обороны РФ недавно освободили населенный пункт Каменское - важную стратегическую высоту. Они продолжают двигаться дальше.

Чтобы помочь бойцам, «Народный фронт» проводит сбор для 1-й добровольческой штурмовой бригады. Принять участие в нем можно наведя смартфон на QR-код на экране и отсканировав его.