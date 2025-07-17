ВС РФ уничтожили в ДНР ж/д составы, перевозившие военные грузы для ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видеозапись уничтожения железнодорожного транспорта Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой Народной Республике.

По информации ведомства, удары нанесли расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон». Целями стали тепловозы в районе села Белозерское. Как уточняется, железнодорожная техника использовалась украинской стороной для транспортировки военных грузов.

Минобороны отмечает, что эффективность ударов подтверждается в том числе видеоматериалами, снятыми противником.

Ранее ведомство также опубликовало видеонарезку боевой работы расчетов FPV-дронов центра «Рубикон». На кадрах зафиксировано поражение бронетехники, автомобилей, укреплений и узлов связи ВСУ, включая терминалы Starlink. Дроны, управляемые операторами от первого лица, в режиме реального времени наводятся на цели, после чего видеопоток обрывается в момент удара. Завершают ролик кадры воздушных таранных атак на вражеские беспилотники типа «Баба-яга» и Mavic, а также зафиксированные другими камерами последствия - взрывы и дым.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.