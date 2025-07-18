Операторы разведывательных и ударных дронов гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии успешно выполнили боевую задачу по уничтожению бронетехники ВСУ в Сумской области.

Ранним утром воздушная разведка засекла там украинских военнослужащих, они стояли на дороге у бронемашины. Вскрытую цель точным попаданием поразил оператор российского FPV-дрона, после чего транспортное средство загорелось.

За ним по дороге двигался еще один автомобиль. Увеличив скорость, водитель попытался уйти в безопасное место и спрятать технику. Однако оператор разведывательного дрона не дал ему этого сделать, отследив маршрут и место, куда противник спрятал замаскированную бронемашину. Расчету ударного БПЛА крымских десантников тут же передали координаты местоположения техники, после чего метким попаданием она была уничтожена.

Напомним, в Сумской области операторы FPV-дронов с помощью ударных летательных аппаратов ежедневно уничтожают десятки единиц техники и личный состав ВСУ, тем самым способствуя созданию и расширению штурмовыми подразделениями ВДВ буферной зоны вблизи границы с Курской областью РФ.

Также на этом направлении зоны СВО украинские военные недосчитались немецкого танка Leopard 2A6. Расчеты российских FPV-дронов из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» серией ударов беспилотниками вывели тяжелую бронетехнику из строя.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.