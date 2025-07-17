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Операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный миномет боевиков

Военнослужащие «Южной» группировки войск также поразили блиндаж ВСУ.
2025-07-17 06:47:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный миномет украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов добровольческого отряда БАРС-27 Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск поразили блиндаж и хорошо замаскированную минометную позицию ВСУ на Крамоторско-дружковском направлении», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что цели были обнаружены с помощью разведывательных беспилотников. После этого, по выявленным целям были нанесены удары с применением FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Серебрянка в ДНР операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск ликвидировали два орудия украинских боевиков.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #FPV-дрон #Крамоторско-дружковское направление
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