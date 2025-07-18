ВС РФ за ночь над Россией сбили 73 украинских дрона

Российские военнослужащие ночью над территорией РФ сбили 73 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 23.00 мск 17 июля до 07.00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили 31 БПЛА над Брянской областью и 17 - над Орловской. Еще 10 дронов уничтожили в Московском регионе, четыре - в Республике Крым, три - над акваторией Азовского моря. Также уничтожено по два БПЛА в Смоленской и Нижегородской областях и по одному - над Белгородской, Калужской, Воронежской областями и акваторией Черного моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, вечером 17 июля было уничтожено 24 украинских беспилотника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.