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ВС РФ за ночь над Россией сбили 73 украинских дрона

Дежурные средства ПВО сработали в том числе в Брянской и Орловской областях.
2025-07-18 07:50:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ночью над территорией РФ сбили 73 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 23.00 мск 17 июля до 07.00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили 31 БПЛА над Брянской областью и 17 - над Орловской. Еще 10 дронов уничтожили в Московском регионе, четыре - в Республике Крым, три - над акваторией Азовского моря. Также уничтожено по два БПЛА в Смоленской и Нижегородской областях и по одному - над Белгородской, Калужской, Воронежской областями и акваторией Черного моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, вечером 17 июля было уничтожено 24 украинских беспилотника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
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