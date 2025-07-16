Камера дрона группировки «Север» зафиксировала момент тарана коптера ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили два украинских тяжелых коптера в зоне специальной военной операции в небе над Харьковской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, продемонстрировав кадры боевой работы.

По данным ведомства, дежурные расчеты боевых беспилотников продолжают круглосуточно отслеживать активность ВСУ в воздухе. Особое внимание уделяется выявлению и поражению ударных дронов противника, оснащенных системами сброса мин и боеприпасов.

На опубликованных кадрах объективного контроля зафиксирован момент воздушного тарана. Операторы FPV-дронов летят на цели и выводят из строя два коптера Вооруженных сил Украины.

Накануне Минобороны России также опубликовало кадры, снятые от первого лица, на которых расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» таранным ударом в воздухе уничтожают украинские высотные беспилотники самолетного типа. По данным ведомства, были поражены разведывательные и ударные дроны, включая FlyEye, «Фурию», Vector, Darts, Shark и другие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.