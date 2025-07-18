В Минобороны сообщили о 14 сбитых дронах ВСУ за два часа

Средства ПВО за два часа 18 июля сбили 14 беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«18 июля т. г. в период с 12.05 мск до 13.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Больше всего дронов, девять, было уничтожено в небе над Калужской областью. Три БПЛА российские военные поразили над Московским регионом и по одному - над Брянской и Орловской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша добавил, что в результате атаки дронов ВСУ пострадали два человека. Кроме того, повреждения получили четыре автомобиля и одно здание.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.