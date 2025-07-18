МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Минобороны сообщили о 14 сбитых дронах ВСУ за два часа

Вражеские беспилотники атаковали четыре региона РФ.
2025-07-18 15:16:39
© Фото: MOD Russia, via Globallookpress.com

Средства ПВО за два часа 18 июля сбили 14 беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«18 июля т. г. в период с 12.05 мск до 13.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Больше всего дронов, девять, было уничтожено в небе над Калужской областью. Три БПЛА российские военные поразили над Московским регионом и по одному - над Брянской и Орловской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша добавил, что в результате атаки дронов ВСУ пострадали два человека. Кроме того, повреждения получили четыре автомобиля и одно здание.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #беспилотники #ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 