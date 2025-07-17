ВС РФ уничтожили пункты запуска и управления БПЛА в Сумской области

Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам запуска и управления ударных беспилотников дальнего действия Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, цели были выявлены в районе населенного пункта Гамалиевка с помощью средств объективного контроля. После уточнения координат командование приняло решение о нанесении точечного удара.

Пункт управления, замаскированный в лесополосе, был поражен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер». По пусковой установке ударных беспилотников самолетного типа ВСУ был нанесен удар с использованием беспилотников «Герань-2».

Минобороны опубликовало видео с кадрами поражения целей, которые использовались украинской стороной для планирования и реализации атак с применением беспилотной авиации по российским объектам.

Накануне ведомство также опубликовало кадры удара ОТРК «Искандер» по позиционному району ЗРК С-300ПС ВСУ в районе населенного пункта Гвардейское в Одесской области. В результате атаки были уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина управления украинского зенитного комплекса. На видео зафиксированы момент попадания, взрыв и задымление в районе пораженной позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.