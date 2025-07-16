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Минобороны показало кадры боев за освобождение Новохатского

Об установлении контроля над населенным пунктом Министерство обороны России сообщило в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции, опубликованной 16 июля.
2025-07-16 14:57:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Новохатское в Донецкой Народной Республике, которое освободили военнослужащие группировки «Восток». На видеозаписи зафиксированы действия бойцов 36-й гвардейской мотострелковой бригады в ходе наступления.

Как отмечается в заявлении оборонного ведомства, в результате успешного штурма российские подразделения выбили силы ВСУ из населенного пункта, закрепились на новых позициях и развернули российские флаги. После зачистки зданий инженерные группы приступили к разминированию территории.

В Минобороны подчеркнули, что продвижение на Южно-Донецком направлении позволило войскам «Востока» улучшить тактическое положение и продвинуться к участку границы с Днепропетровской областью.

Согласно заявлению ведомства, силы группировки войск «Восток» в течение суток установили контроль над населенным пунктом в результате успешных наступательных действий. Новохатское стало очередным населенным пунктом, перешедшим под контроль российских войск в рамках боевых действий на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Новохатское
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