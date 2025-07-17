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Белоусов поздравил военнослужащих, освобождавших Каменское

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России.
2025-07-17 13:34:31
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии с освобождением населенного пункта Каменское в Запорожской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

В телеграмме министра отмечается, что соединение с первых дней специальной военной операции действует на ключевых направлениях и демонстрирует верность боевым традициям.

«Военнослужащие соединения с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков», - говорится в сообщении.

Белоусов отдельно отметил действия 108-го и 247-го десантно-штурмовых полков, которые, по его словам, «взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, уверенно продвигаются вперед на Ореховском направлении».

Министр обороны поблагодарил военнослужащих за стойкость и службу, выразив уверенность в их дальнейшем вкладе в обеспечение безопасности России.

Сегодня Минобороны России сообщило об установлении контроля над тремя населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. Согласно сводке ведомства от 17 июля, бойцы группировки «Центр» освободили Попов Яр в Донецкой Народной Республике, подразделения группировки «Север» заняли Дегтярное в Харьковской области, а военнослужащие группировки «Днепр» освободили Каменское в Запорожской области и улучшили тактическое положение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #министр обороны рф #Белоусов #каменское
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