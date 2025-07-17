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Российские операторы FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой

Украинские боевики предприняли две попытки усилить позиции - их пресекли точные удары российских дронов.
2025-07-17 06:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск успешно пресекли попытки Вооруженных сил Украины провести ротацию подразделений в районе населенного пункта Константиновка.

Первая попытка доставки живой силы была предпринята противником в темное время суток с использованием квадроцикла, однако была оперативно сорвана точным ударом FPV-дрона. Вторая попытка ротации на передний край с применением автомобильной техники также потерпела неудачу благодаря действиям российских операторов.

Эффективное использование FPV-дронов позволило предотвратить усиление позиций ВСУ, продемонстрировав высокую точность и слаженность работы российских подразделений.

Ранее в Минобороны показали, как артиллеристы разгромили пункты управления дронами ВСУ возле Темировки.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #константиновка #FPV-дроны
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