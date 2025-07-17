Артиллерийские подразделения группировки войск «Север» нанесли точный удар по опорному пункту с живой силой Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля с результатами ударов.

Как уточнили в Минобороны, цель была выявлена средствами воздушной разведки в лесополосе между населенными пунктами. После получения разведданных было принято решение об огневом поражении. В результате ударов опорный пункт противника был уничтожен.

На днях Минобороны России сообщило, что артиллерийские подразделения 40-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ, действующие в составе группировки войск «Север», нанесли удары по укреплениям и технике ВСУ в Сумской области.

В описании к видео говорилось, что целью продолжающегося огневого воздействия остается создание «санитарной зоны» у границ России. Артиллеристы поражали цели, включая транспортные артерии противника, и после выполнения задач оперативно меняли позиции, избегая ответного огня.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.