МО РФ показало кадры уничтожения техники и укреплений ВСУ дронами «Центра»

Министерство обороны России опубликовало видеозапись боевой работы операторов ударных беспилотников группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении в зоне специальной военной операции.

По данным ведомства, расчеты FPV-дронов соединения специального назначения ежедневно уничтожают десятки единиц техники и укрепленных позиций ВСУ на подступах к Красноармейску. Беспилотники применяются как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу украинской обороны. В числе пораженных целей - блиндажи, колонны снабжения, бронетехника, пикапы и автотранспорт, перевозящий личный состав, боеприпасы и провизию.

Несмотря на активное применение ВСУ радиоэлектронной борьбы и маскировки, российские военнослужащие выявляют уязвимые участки и наносят точечные удары. Удаленность целей не мешает операторам выполнять задачи - беспилотники оптоволоконного и радиоуправляемого типа поражают технику, нарушая логистику и ротацию украинских подразделений на передовой.

По информации Минобороны, такие действия расчетов FPV-дронов позволяют штурмовым подразделениям группировки «Центр» получить тактическое преимущество на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.