Пленный обвинил командование ВСУ в плохой организации фортификаций

Командование 143-й бригады ВСУ неграмотно организовывало строительство фортификаций в Харьковской области. Об этом рассказал на допросе украинский военнопленный Сергей Король.

«Все думали, что (русские. - Прим. ред.) пойдут по полю, но никто, естественно, не шел там. Позицию в 100 метров копали как минимум полгода, заставляли делать ту работу, которую можно было сделать легче и быстрей. Они наше мнение не спрашивали, как лучше копать», - уточнил пленный.

Король также отметил, что командование приезжало для проверки выполнения работ, а ротные не умели нормально разговаривать с подчиненными. Любое неподчинение приказам каралось физически.

«За неповиновение ротный мог избить личный состав. И для него это было нормально», - добавил военнопленный.

Король также рассказал, что он и еще четверо его сослуживцев сразу сдались в плен добровольно, когда стало понятно, что находиться в организованном ими блиндаже было бессмысленно.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Андрей Качур рассказал о проблемах с продовольствием в рядах ВСУ на линии соприкосновения.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.