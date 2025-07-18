ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ

С 12 по 18 июля Вооруженные силы России нанесли пять групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

По информации ведомства, в ходе ударов применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, а также места сборки и хранения ударных БПЛА и безэкипажных катеров.

Кроме того, поражены арсеналы, склады горюче-смазочных материалов и военной техники, территориальные центры комплектования ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистических подразделений и иностранных наемников.

Накануне, 17 июля, ведомство сообщило об установлении контроля над тремя населенными пунктами. Подразделения группировки «Центр» освободили Попов Яр в Донецкой Народной Республике, силы группировки «Север» заняли Дегтярное в Харьковской области, а бойцы группировки «Днепр» установили контроль над Каменским в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.