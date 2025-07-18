Артиллерийские подразделения 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск ликвидировали склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и гаубицу ВСУ на Северском направлении в зоне спецоперации. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Сообщается, что 152-мм гаубица противника была уничтожена в ходе контрбатарейной борьбы, а склад с топливом ликвидирован в одном из заброшенных строений. Для наведения и корректировки огня артиллеристы использовали разведывательные беспилотники.

Ранее артиллеристы группировки «Север» нанесли точный удар по опорному пункту с живой силой ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.