Поисково-спасательная группа на Ми-8 прикрыла вертолетчиков в зоне СВО

Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8 Воздушно-космических сил России обеспечивают сопровождение экипажей армейской авиации, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ и публикует кадры работы группы.

Согласно сообщению ведомства, группа ежедневно дежурит в воздухе вместе с ударными вертолетами Ка-52, Ми-28 и Ми-35. При возникновении внештатной ситуации она оперативно выдвигается к месту происшествия, оказывает необходимую помощь и при необходимости эвакуирует экипаж в пункт постоянной дислокации.

В состав поисково-спасательной группы входят бойцы огневой поддержки, а также военнослужащий медицинского отделения.

Ранее поисково-спасательная группа на вертолете Ми-8 сопроводила боевые экипажи Ка-52, Ми-28 и Ми-35 в приграничных районах Курской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.