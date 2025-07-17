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Поисково-спасательная группа на Ми-8 прикрыла вертолетчиков в зоне СВО

Поисково-спасательная группа включает в себя группу огневой поддержки, а также военнослужащего медицинского отделения.
2025-07-17 17:30:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8 Воздушно-космических сил России обеспечивают сопровождение экипажей армейской авиации, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ и публикует кадры работы группы.

Согласно сообщению ведомства, группа ежедневно дежурит в воздухе вместе с ударными вертолетами Ка-52, Ми-28 и Ми-35. При возникновении внештатной ситуации она оперативно выдвигается к месту происшествия, оказывает необходимую помощь и при необходимости эвакуирует экипаж в пункт постоянной дислокации.

В состав поисково-спасательной группы входят бойцы огневой поддержки, а также военнослужащий медицинского отделения.

Ранее поисково-спасательная группа на вертолете Ми-8 сопроводила боевые экипажи Ка-52, Ми-28 и Ми-35 в приграничных районах Курской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Ми-8 #ВСУ #МО РФ
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