«Хочется возвращаться сюда»: юнкоры показали репортаж из фан-зоны АрМИ-2019

Ученики Школы юных корреспондентов «Юнармии» вели репортажи из фан-зоны V Международных армейских игр АрМИ-2019. Площадка была открыта для всех посетителей с 3 по 17 августа в парке «Патриот».

«Юнкоры находят интересные инфоповоды и делают захватывающие репортажи», - отметили в «Юнармии».

Каждый желающий мог попробовать себя в качестве пилота, поиграть с друзьями в интерактивный футбол, принять участие в розыгрышах и викторинах.

«Фанзона нам очень понравилась. Особенно собаки и возможность испытать на себе новую технику армии», - поделилась с репортером «Юнармии» одна из посетительниц фан-зоны.

«За один день невозможно обойти столько огромный зал. Я побывал в множестве мест на форуме, но хочется возвращаться сюда снова и снова, чтобы абсолютно все посмотреть, почувствовать. Всю армию, всю силу России», - отметил другой гость фан-зоны.

Творческая команды Школы юных корреспондентов также следила за Юнармейскими играми, которые проводились в рамках АрМИ. Они включали в себя 16 видов соревнований. В частности, это состязания по стрельбе, авиа- и судомоделизму, военизированные эстафеты и конкурсы, выполнение нормативов ГТО. Участниками игр в этом году стали 3305 юнармейцев.