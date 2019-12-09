Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Во Вьетнаме моряки ТОФ спасли экипаж «аварийной» подлодки

Андрей Аркадьев
14:26 09.12.2019
Моряки двух стран провели совместные тренировки по спасению подводников с терпящей бедствие подводной лодки.
Во Вьетнаме моряки ТОФ спасли экипаж «аварийной» подлодки
© Фото: Минобороны России

Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» завершил визит во Вьетнам. Об этом сообщили в понедельник в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Накануне в военном порту Камрани прошли первые российско-вьетнамские учения по спасению аварийной подводной лодки, стартовавшие 2 декабря. По легенде, подлодка получила повреждения, легла на грунт, экипаж приступил к устранению последствий инцидента.

На помощь пришло российское спасательное судно с глубоководным обитаемым аппаратом «АС-40», говорится в сообщении. Экипаж аппарата ТОФ погрузился в воду и нашел на глубине макет комингс-площадки подводной лодки (специальное устройство на корпусе подводной лодки в районе выходных шлюзовых камер - прим. ред.), а подводники покинули «аварийную» субмарину через торпедные аппараты.

Целью учений была выработка единого подхода к спасательным операциям, что в будущем поможет флотам действовать более эффективно в случае аварийных происшествий с кораблями и субмаринами в море. Судно «Игорь Белоусов» находилось во Вьетнаме семь дней, возвращение во Владивосток запланировано на 20 декабря.

Спасательное судно океанского класса «Игорь Белоусов» было построено по проекту 21300С «Дельфин», разработанному конструкторами ЦКБ «Алмаз». Предназначено для спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, а также подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.12.2019, 09:41
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем подписания договора о Союзном государстве
Дата09.12.2019, 00:00
Россия создаст в Арктике противовоздушный купол из С-400
Дата09.12.2019, 15:22
Член набсовета РУСАДА: решение WADA не повлияет на проведение Евро-2020 в Петербурге
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата08.12.2019, 17:25
Новейший катер-катамаран «Михаил Казанский» успешно прошел госиспытания
Дата08.12.2019, 20:50
Непокорный КВ: как пятеро танкистов трое суток отбивались от немцев подо Ржевом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:28 В стране и мире
«Приятно иметь дело с джентльменом»: экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
15:25 Спорт
Заместитель директора РУСАДА назвала «ожидаемым» решение WADA
15:22 Спорт
Член набсовета РУСАДА: решение WADA не повлияет на проведение Евро-2020 в Петербурге
15:01 Спорт
Видео
«Без России современный спорт представить невозможно»: президент Федерации керлинга РФ о решении WADA
14:52 В стране и мире
СМИ: мэр Оренбурга подал в отставку
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Извержение вулкана в Новой Зеландии попало на видео
Видео
Заступился за друга: смертельная схватка собак со стаей волков попала на видео
В WhatsApp появилась новая функция
Видео
«Очень тяжело»: Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Видео
Огненная вспышка и запредельная ударная волна: кадры испытания двери командного пункта РВСН
Видео
В Якутске мужчина пролетел 10 этажей по шахте, пытаясь спасти валенки: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.