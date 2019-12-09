Во Вьетнаме моряки ТОФ спасли экипаж «аварийной» подлодки

Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» завершил визит во Вьетнам. Об этом сообщили в понедельник в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Накануне в военном порту Камрани прошли первые российско-вьетнамские учения по спасению аварийной подводной лодки, стартовавшие 2 декабря. По легенде, подлодка получила повреждения, легла на грунт, экипаж приступил к устранению последствий инцидента.

На помощь пришло российское спасательное судно с глубоководным обитаемым аппаратом «АС-40», говорится в сообщении. Экипаж аппарата ТОФ погрузился в воду и нашел на глубине макет комингс-площадки подводной лодки (специальное устройство на корпусе подводной лодки в районе выходных шлюзовых камер - прим. ред.), а подводники покинули «аварийную» субмарину через торпедные аппараты.

Целью учений была выработка единого подхода к спасательным операциям, что в будущем поможет флотам действовать более эффективно в случае аварийных происшествий с кораблями и субмаринами в море. Судно «Игорь Белоусов» находилось во Вьетнаме семь дней, возвращение во Владивосток запланировано на 20 декабря.

Спасательное судно океанского класса «Игорь Белоусов» было построено по проекту 21300С «Дельфин», разработанному конструкторами ЦКБ «Алмаз». Предназначено для спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, а также подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли.