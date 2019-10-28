Корабли Балтфлота прибыли на базу Тартус в Сирии

Отряд кораблей Балтийского флота зашел в сирийский порт Тартус, где находится база ВМФ России. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, капитан 1-го ранга Роман Мартов.

Речь идет о сторожевом корабле «Ярослав Мудрый», морском буксире «Виктор Конецкий» и танкере «Ельня».

Накануне отряд кораблей Балтфлота провел учения по плаванию в условиях интенсивного судоходства. Также были отработаны действия расчетов командных пунктов при обнаружении подводной лодки условного противника и слежении за ней.

За время морского перехода из Балтийского в Средиземное море моряки преодолели более семи тысяч морских миль.

На боевом корабле и судах отряда находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Кроме этого на борту «Ярослава Мудрого» находится палубный вертолет Ка-27.

Ранее сообщалось, что первого октября корабли вышли из Балтийска и взяли курс в Индийский океан.

«Ярослав Мудрый» - сторожевой корабль Балтийского флота ВМФ России, второй из построенных кораблей проекта 11540 «Ястреб».

Корабль предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и на базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов и решения других задач.