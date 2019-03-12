Госдума приняла во втором чтении законопроект о дополнительной отсрочке от службы в армии

Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий призывникам получить дополнительные отсрочки от службы в армии. Напомним, что ранее документ нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении.

При подготовке законопроекта ко второму чтению в него была добавлена еще одна отсрочка от призыва на военную службу, связанная с обучением на подготовительном отделении.

В итоге, всего у юноши может быть максимально четыре отсрочки: в школе, при обучении на подготовительном отделении, при обучении по программам бакалавриата и специалитета, и четвертый раз - при обучении по программам магистратуры.

Таким образом, поправки позволят молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста.