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Водолазы, совершившие рекордное для России погружение, начали покидать барокамеры

Александра Арсентьева
10:02 18.11.2018
Участникам рекордного погружения главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев направил поздравительную телеграмму.
Водолазы, совершившие рекордное для России погружение, начали покидать барокамеры
Фото: Минобороны РФ

Российские моряки, которые совершили в октябре рекордное погружение в водолазном колоколе на глубину 416 метров на Дальнем Востоке, в ночь на воскресенье начали покидать барокамеры, где они в течение почти трех недель проходили декомпрессию. Об этом сообщил официальный представитель Военно-морского флота России капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

«Сегодня... начался выход акванавтов ВМФ из барометрического комплекса судна "Игорь Белоусов" после погружения на рекордную глубину 416 метров», - заявил он.

Как отметил Дыгало, участникам рекордного погружения главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев направил поздравительную телеграмму, она будет доведена до моряков после выхода из барокамер.

Главнокомандующий ВМФ поздравил участников погружения, экипаж «Игоря Белоусова», а также представителей промышленности с установлением рекорда и успешным освоением глубоководного водолазного комплекса ГВК-450.

В погружении участвовали мичман Дмитрий Лысенко, старший мичман Алексей Киселев, капитан 2 ранга Ринат Гизатуллин и старшина первой статьи Андрей Кожевников. В обеспечении эксперимента принимали участие капитан 1 ранга Евгений Удалов, он возглавил группу освоения ГВК-450, и подполковник медслужбы Дмитрий Реймов (занял должность главного врача-физиолога группы). Планируется, что главком ВМФ встретится с ними в Петербурге.

Дылаго отметил, что всего за время работы было установлено пять рекордов РФ и девять рекордов ВМФ и Минобороны.

 

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