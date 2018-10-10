Шойгу назвал сроки обустройства бухты в новой базе Каспийской флотилии

Обустройство Каспийской бухты будет завершено к концу года. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Продолжается совершенствование перспективной системы базирования Каспийской флотилии. К декабрю этого года будет обустроена Каспийская бухта, что в значительной мере сократит время выхода кораблей флотилии в Каспийское море», - заявил Шойгу на коллегии Министерства обороны РФ.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что при выполнении планов деятельности на 2016-2020 годы в военных округах особое внимание уделяется наращиванию темпов строительства.

«В Южном военном округе завершено возведение 277 зданий и сооружений, что на 48 объектов больше плановых показателей», - отметил Шойгу.

Он уточнил, что в Центральном военном округе планируется до конца года ввести в эксплуатацию 216 зданий и сооружений. Это позволит обустроить военную инфраструктуру десяти соединений, воинских частей и подразделений, а в Восточном военном округе с начала года введены в эксплуатацию 205 зданий и сооружений.

Шойгу подчеркнул также, что в целом реализация планов деятельности в этом году позволит повысить боевой потенциал каждого из трех военных округов в среднем на 15%.