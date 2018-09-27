Боевые самолеты стран СНГ вернулись на свои аэродромы после совместных учений ПВО

Авиация, принимающая участие в тренировке с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств - участников СНГ, вернулась на аэродромы постоянного базирования.

В тренировке объединенной системы ПВО государств - участников СНГ приняли участие восемь авиационных полков ВКС России на самолетах Миг-29, Су-27, Су-30СМ, МиГ-31 и авиационное соединение дальней авиации на стратегических ракетоносцах Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Были задействованы аэродромы Хотилово, Курск, Бесовец, Энгельс, Большое Савино, Толмачево и другие. Также была задействована авиация российских авиационных баз в Киргизской Республике и Республике Армения.

В ходе учений экипажи четырех самолетов МиГ-31 ВКС России и сил воздушной обороны Казахстана отработали вопросы действия дежурных по ПВО сил и средств по сверхзвуковым и стратосферным целям.

Взаимный маневр выполнили экипажи самолетов МиГ-29 ВВС и войск ПВО Белоруссии и Су-30СМ ВКС России с аэродромов Барановичи и Курск.

Экипажи самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-30СМ отработали вопросы пресечения нарушителями государственной границы и действия по пресечению угона воздушного судна.

Для наращивания радиолокационного поля было задействовано два самолета А-50, которые выполняли задачу с аэродромов Сеща и Толмачево.

В ходе тренировки отработано более 20 различных вопросов, направленных на укрепление воздушных рубежей стран СНГ. В ней приняли участие семь государств содружества: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Для участия в тренировке было задействовано до 100 летательных аппаратов.