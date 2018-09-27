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Истребители России, Белоруссии и Казахстана «уничтожили» нарушителей воздушных границ

Павел Настин
13:00 27.09.2018
В рамках тренировки с органами и силами объединенной системы ПВО СНГ экипажи дежурных самолетов поднимались в воздух для перехвата 25 раз.
Истребители России, Белоруссии и Казахстана «уничтожили» нарушителей воздушных границ
Фото: МО РФ

Экипажи дежурных по противовоздушной обороне самолетов Су-27, Су-30СМ, МиГ-31, МиГ-29 отработали поиск и уничтожение нарушителей воздушных границ в рамках тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств - участников СНГ.

Истребители Су-27, Су-30СМ и МиГ-29, а также истребители-перехватчики МиГ-31 ВКС России, ВВС и войск ПВО Белоруссии и сил воздушной обороны Казахстана несут боевое дежурство по противовоздушной обороне на своих аэродромах в десятиминутной готовности к вылету.

После получения сигнала об обнаружении неопознанных воздушных судов, нарушивших государственную границу с республиками Беларусь и Казахстан, указанные самолеты взяли курс к государственной границе, где произвели воздушную разведку, обнаружили самолеты-нарушители и осуществили их условное уничтожение.

Наведение истребителей на цель осуществлялось с самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50, которые выполняли радиолокационную разведку в воздухе, наводили экипажи самолетов-перехватчиков на цели и выдавали информацию на наземные командные пункты. Взлеты и обнаружение самолетов-нарушителей экипажи истребителей произвели в максимально короткие сроки.

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