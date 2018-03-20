Эксперт рассказал, что грозит запаснику за уклонение от сборов

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал сайту телеканала «Звезда» о том, что грозит запаснику за неявку на военные сборы.

«Если запасник имеет веские причины неявки на военные сборы (болезнь, какие-то трудности в семье и так далее), то ему нужно прийти в военкомат и сообщить об этом. Если же он просто уходит от призыва, то будет оштрафован, и штрафы на сегодняшний день могут быть достаточно большими: до 10–15 тысяч рублей», – сказал Литовкин.

Эксперт подчеркнул, что все запасники стоят на учете в военкомате и он по заявке той или иной воинской части призывает тех или иных специалистов. При этом за человеком, который призван на сборы, сохраняется его заработная плата.

«За человеком, который призван на сборы, сохраняются его рабочее место и заработная плата. В войсках он получает оклад по должности и по званию. Так что все социальные гарантии сохраняются», – сказал эксперт.

Ранее на официальном сайте правовой информации был опубликован подписанный президентом РФ Владимиром Путиным приказ о призыве запасников на военные сборы.

Главная цель сборов – расширение и поддержание численности мобилизационного резерва российских вооруженных сил.