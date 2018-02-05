Он уже в школе имел внутренний стержень – одноклассница о погибшем в Сирии пилоте Су-25

По словам одноклассницы Филиппова Ольги Бегучевой, Роман был бесконфликтным, учился в основном на четверки и пятерки и обладал внутренним стержнем.

«Учился он неплохо. Двоек не было точно, в основе – пятерки и четверки. Он уже тогда был человеком со стержнем, при этом совершенно бесконфликтным. К нему даже боялись подойти те мальчики, которые провоцировали на конфликт», – рассказала Бегучева.

Штурмовик Су-25 был сбит из ПЗРК в небе сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилот до последнего пытался удержать машину в воздухе и успел доложить руководству о том, что подбит ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольного террористам, майор Филиппов долгое время вел неравный бой с боевиками.

В окружении, будучи тяжелораненым, когда расстояние до них сократилось до нескольких десятков метров, офицер подорвал себя гранатой.

Пятого февраля пилот был представлен к званию Героя России посмертно.