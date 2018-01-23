Шойгу заявил о желании ряда стран Ближнего Востока и Азии купить С-400

Российская Федерация ведет переговоры с несколькими государствами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока о продаже им ЗРС С-400. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, несколько стран из этих регионов выразили заинтересованность в приобретении российских зенитных ракетных систем. В данный момент идет необходимая переговорная работа по этому вопросу.

«Сегодня два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную противовоздушную оборону в Хмеймиме и Тартусе. Это уникальные комплексы с не превзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО», – отметил Сергей Шойгу.

Министр обороны Российской Федерации совершает турне по странам Юго-Восточной Азии. Шойгу уже встретился со своими коллегами в Мьянме и Лаосе, сегодня он прибыл во Вьетнам. В Ханое министр проведет встречи с военно-политическим руководством страны.