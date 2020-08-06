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Проложить железную дорогу и соорудить опоры: как работает сваебойный агрегат УСА-2М

Андрей Аркадьев
Алексей Алексеев
13:36 06.08.2020
Техника свободно передвигается и по бездорожью, а по дорогам общего пользования со скоростью 90 километров в час.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Проложить железную дорогу в любых труднодоступных местах - в горах, на песке или в болоте, соорудить опоры мостов в любых погодных условиях, при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов - на все это способна уникальная новейшая установка УСА-2М.

Причем добраться до места универсальный сваебойный агрегат может своим ходом, он свободно передвигается и по бездорожью, а по дорогам общего пользования со скоростью 90 километров в час. Такая спецтехника способна выполнять огромные объемы работ в кратчайшие сроки.

«В первую очередь хотелось бы похвалить ее колесную базу, КамАЗ 65 60. Может ехать и по дорогам общего пользования со скоростью 90 км/ч, так и по болотистой местности, даже если местность не предназначена для прохода автомобильной техники», - рассказал командир учебного  взвода учебного центра железнодорожных войск Илья Чернов.

УСА-2М сочетает в себе сразу несколько видов техники. Его можно использовать не только для забивания свай, но и как автокран, бурильную установку и даже поднимать люльку с людьми для высотных работ. Ничем подобным его еще советский предшественник похвастаться не мог.

Чтобы привести в рабочее положение предыдущую модель сваебойного агрегата требовалось почти десять человек расчета и около двух часов. Сейчас  время сократилось в два раза, но потрудиться все же приходится.

Самое долгое - собрать УСА-2М в рабочее положение, а сваи под его мощным молотом заходят в землю очень быстро. Но раньше приходилось каждый раз сворачивать агрегат при переезде на новый участок.

Универсальный сваебойный агрегат настолько удачно спроектирован и эффективен, что им интересуются строительные компании. Пока эта техника есть только у военных, но уже 23 августа все желающие смогут увидеть его в действии на международном форуме «Армия-2020».

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