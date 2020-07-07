Партия модернизированных АК-74М поступила на вооружение мотострелковой дивизии ЗВО

Около полутора тысяч автоматов Калашникова АК-74М с комплектом модернизации «Обвес» поступили по гособоронзаказу на вооружение Висленской мотострелковой дивизии в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В состав комплекта новейшей модернизации входит верхний кронштейн с планкой Пикатинни, телескопический приклад с регулируемой щекой, анатомическая пистолетная рукоятка, съемная тактическая передняя рукоятка, пламегаситель, кронштейн для крепления фонаря, лазерного целеуказателя и другого вспомогательного оборудования.

Комплект модернизации «Обвес» позволяет в 1,5 раза повысить эффективность боевого применения оружия по критерею «частота поражения» на дальности до 300 метров.

Оружие входит в боевую экипировку военнослужащего «Ратник». Впервые автомат был продемонстрирован широкой публике на военном параде в Воронеже.