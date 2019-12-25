Минобороны: комплексы С-300 способны перехватывать гиперзвуковые цели

Зенитные ракетные комплексы С-300 поразили гиперзвуковые цели в ходе эксперимента. Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

Он отметил важность прикрытия группировок войск и объектов тыла от ударов гиперзвукового оружия и сложных баллистических целей противника.

«Проведенные военно-технические эксперименты подтвердили возможности системы С-300В4 по борьбе с этими типами целей», - сказал Леонов.

ЗРС С-300 «Фаворит» - зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийный выпуск системы был начат в 1975 году. Первый полк С-300ПТ заступил на боевое дежурство в 1979 году.

С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Способна обнаружить цели на удалении свыше 300 км. Время развертывания с марша - около 5 мин.