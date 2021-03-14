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В Белгородкой области 99-летняя ветеран ВОВ освоила вождение танка Т-72Б3

Анна Касаткина
15:01 14.03.2021
В свои годы Мария Колтакова ведет активную жизнь и даже несколько раз попадала в Книгу рекордов России.
В Белгородкой области 99-летняя ветеран ВОВ освоила вождение танка Т-72Б3
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ветеран Великой Отечественной войны Мария Денисовна Колтакова из Белгородской области освоила вождение танка Т-72Б3. Проезд по территории полигона в Солотях для 99-летнего ветерана организовали военнослужащие под руководством командира Висленской мотострелковой дивизии генерал-майора Алексея Авдеева.

После прохождении танкового маршрута на бронетехнике ветерана угостили праздничным обедом, а также подарили цветы и новый танковый шлемофон на память.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Гвардии старшина медицинской службы и 12-кратная рекордсменка Книги рекордов России Мария Колтакова называет себя «стальной бабушкой». Женщина принимала участие в Курской битве, освобождала Харьков, Львов, Польшу и Чехословакию, свою первую награду «За отвагу» получила после боев под Воронежем. За время войны Колтакова дважды была контужена, но несмотря на это вынесла с поля боя свыше 300 раненых советских солдат.

Сейчас ветеран ведет уроки мужества для военных медиков Вооруженных сил Российской Федерации и читает свои стихи в интернете. В 93 года Колтакова впервые прыгнула с парашюта и выполнила фигуры высшего пилотажа на планере, была штурманом экипажа на кубке по джип-триалу, а последний до сегодняшнего дня рекорд поставила в детской спортивной школе на соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Теперь комиссия Книги рекордов России будет принимать решение о присуждении «стальной бабушке» нового рекорда после освоения навыков управления танком.

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