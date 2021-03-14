В Белгородкой области 99-летняя ветеран ВОВ освоила вождение танка Т-72Б3
В свои годы Мария Колтакова ведет активную жизнь и даже несколько раз попадала в Книгу рекордов России.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Денисовна Колтакова из Белгородской области освоила вождение танка Т-72Б3. Проезд по территории полигона в Солотях для 99-летнего ветерана организовали военнослужащие под руководством командира Висленской мотострелковой дивизии генерал-майора Алексея Авдеева.
После прохождении танкового маршрута на бронетехнике ветерана угостили праздничным обедом, а также подарили цветы и новый танковый шлемофон на память.