В Белгородкой области 99-летняя ветеран ВОВ освоила вождение танка Т-72Б3

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Гвардии старшина медицинской службы и 12-кратная рекордсменка Книги рекордов России Мария Колтакова называет себя «стальной бабушкой». Женщина принимала участие в Курской битве, освобождала Харьков, Львов, Польшу и Чехословакию, свою первую награду «За отвагу» получила после боев под Воронежем. За время войны Колтакова дважды была контужена, но несмотря на это вынесла с поля боя свыше 300 раненых советских солдат.

Сейчас ветеран ведет уроки мужества для военных медиков Вооруженных сил Российской Федерации и читает свои стихи в интернете. В 93 года Колтакова впервые прыгнула с парашюта и выполнила фигуры высшего пилотажа на планере, была штурманом экипажа на кубке по джип-триалу, а последний до сегодняшнего дня рекорд поставила в детской спортивной школе на соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Теперь комиссия Книги рекордов России будет принимать решение о присуждении «стальной бабушке» нового рекорда после освоения навыков управления танком.