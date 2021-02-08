Для восстановления жилых домов: российские миротворцы доставили 150 тонн гуманитарной помощи в Нагорный Карабах

Российские миротворцы доставили 150 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха.

Таким образом, миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит гуманитарных грузов между вернувшимися в состав Азербайджана территориями.

Отмечается, что для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения соцобъектов и жилых домов, вторая российская колонна Центра гуманитарного реагирования доставила строительные материалы в Кельбаджарский район. Маршрут колонны проходил через населенные пункты Мадагиз и Ванк.

Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.

Напомним, для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент. Его основу составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа (ЦВО).