Армия России поразила причальные сооружения для поставок горючего ВСУ. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны России о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме того, ВС РФ атаковали цех сборки беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия, уточнили в российском военном ведомстве.

Кроме того, в сводке МО РФ сегодня сообщалось, что наши военнослужащие освободили три населенных пункта в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике. Речь идет о Новогеоргиевке, Сухецком и Панковке.

Материал подготовили Анна Горбатова и Николай Баранов.