Армия России освободила Александро-Шультино в ДНР

Российские войска установили контроль над Александро-Шультино в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, освободить населенный пункт удалось благодаря действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили до 240 человек. Помимо живой силы, противник лишился боевой бронированной машины, двух пикапов, двух орудий полевой артиллерии и четырех складов боеприпасов.