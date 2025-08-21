МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Армия России освободила Александро-Шультино в ДНР

Населенный пункт освобожден в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск.
2025-08-21 12:10:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска установили контроль над Александро-Шультино в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, освободить населенный пункт удалось благодаря действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили до 240 человек. Помимо живой силы, противник лишился боевой бронированной машины, двух пикапов, двух орудий полевой артиллерии и четырех складов боеприпасов.

#армия #ВС РФ #МО РФ #СВО
