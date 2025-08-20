МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над российскими регионами сбили 42 беспилотника за ночь

Средства ПВО сбили 14 дронов над Воронежской областью.
2025-08-20 07:49:36
© Фото: Минобороны России

Ночью с 19 на 20 августа силами противовоздушной обороны были обнаружены и ликвидированы 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в утренней сводке.

Средства ПВО сбили 14 дронов над Воронежской областью, восемь - над Тамбовской, семь - над Курской, пять - над Ростовской, по два - над Брянской, Орловской и Смоленской областями и по одному - над Краснодарским краем и Липецкой областью.

Накануне ночью российские военнослужащие перехватили и уничтожили 23 беспилотника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #Украина #беспилотники #Воронежская область #ВСУ
