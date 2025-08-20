Минобороны РФ: за три часа силы ПВО сбили 23 украинских дрона

В Минобороны сообщили об уничтожении 23 украинских ударных беспилотников самолетного типа над российскими регионами.

«С 21:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над Курской областью, еще семь - над Брянской.

Пять БПЛА киевского режима уничтожены в небе над Белгородской областью, еще два - над Крымом и один дрон рухнул в воды Черного моря.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.