Минобороны РФ: за три часа силы ПВО сбили 23 украинских дрона

Беспилотники киевского режима сбили над Курской, Брянской, Белгородской областями, Крымом и Черным морем.
2025-08-20 01:29:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны сообщили об уничтожении 23 украинских ударных беспилотников самолетного типа над российскими регионами.

«С 21:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над Курской областью, еще семь - над Брянской.

Пять БПЛА киевского режима уничтожены в небе над Белгородской областью, еще два - над Крымом и один дрон рухнул в воды Черного моря.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

