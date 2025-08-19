В Москве появилась улица имени генерала Кириллова

В Москве открыли улицу имени Героя России, Героя Труда РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в результате теракта в декабре 2024 года. Она появилась в Нижегородском районе столицы. Там же на доме, где жил Кириллов, установили памятную доску.

На церемонии присутствовали вдова Светлана Кириллова и начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, который подчеркнул, что память о генерале будет напоминать москвичам о стойкости и мужестве российских военных.

«Очень сильно желаю, чтобы эта улица стала одним из достояний города Москвы. Чтобы на этой улице рождались новые люди... И конечно же напоминала о том, что российский народ и военнослужащие никогда не подвластны никаким угрозам, никогда они не боялись и не будут бояться террористов, а всегда будут стоять на защите нашей любимой Родины», - сказал он.

Также Ртищев назвал генерал-лейтенанта высокообразованным, интеллектуальным человеком, неравнодушным к простым людям.

Игорь Кириллов погиб 17 декабря 2024 года, когда возле его дома в Москве сработало взрывное устройство, заложенное в самокат. Вместе с ним погиб его помощник Илья Поликарпов.

Ранее в Костроме установили памятный бюст генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.