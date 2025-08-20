Российские войска в течение суток освободили три населенных пункта в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над Новогеоргиевкой Днепропетровской области. Сделать это удалось в ходе наступательных действий.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. Бойцам удалось занять два населенных пункта - Сухецкое и Панковка, оба находятся на территории Донецкой Народной Республики.

Также Минобороны отчиталось об ударе по причальным сооружениям, используемым для поставок горючего противнику, цеху сборки дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников.

Ранее ВС РФ освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. Населенные пункты удалось взять под контроль группировкам войск «Запад» и «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.