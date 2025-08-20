Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Восток» нанесли удар по скоплению украинских националистов в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Боевиков обнаружили в районе населенного пункта Подгавриловка. Их заметили разведывательные беспилотники во время попытки провести ротацию и доставить боеприпасы на огневые позиции.

«По переданным координатам был нанесен огневой удар артиллерийскими расчетами РСЗО "Град"», - отмечается в официальном заявлении МО РФ.

В результате удара оказались уничтожены около десятка всушников. Также нашим войскам удалось укрепить свои позиции благодаря сорванной ротации.

Ранее в Минобороны рассказали, как расчеты «Торнадо-С» сорвали ротацию украинских боевиков в зоне СВО. Реактивная артиллерия нанесла удары по месту скопления противника в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.