«Грады» сорвали ротацию боевиков ВСУ в Днепропетровской области

В результате попадания уничтожено около 10 боевиков, сорвана ротация личного состава и остановлен подвоз боеприпасов.
2025-08-20 11:22:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Восток» нанесли удар по скоплению украинских националистов в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Боевиков обнаружили в районе населенного пункта Подгавриловка. Их заметили разведывательные беспилотники во время попытки провести ротацию и доставить боеприпасы на огневые позиции.

«По переданным координатам был нанесен огневой удар артиллерийскими расчетами РСЗО "Град"», - отмечается в официальном заявлении МО РФ.

В результате удара оказались уничтожены около десятка всушников. Также нашим войскам удалось укрепить свои позиции благодаря сорванной ротации.

Ранее в Минобороны рассказали, как расчеты «Торнадо-С» сорвали ротацию украинских боевиков в зоне СВО. Реактивная артиллерия нанесла удары по месту скопления противника в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
