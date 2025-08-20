Дроноводы сорвали ротацию боевиков ВСУ в районе села Хорошее

Операторы ударных дронов группировки войск «Восток» сожгли танк и автомобиль украинских боевиков в Днепропетровской области.

FPV-дроны нашли свои цели в районе населенного пункта Хорошее. Отлично сработала воздушная разведка. Сначала бойцы обнаружили украинский танк, механик-водитель вел его по дороге на огневую позицию.

Операторы дронов сработали по нему, уничтожив вместе с экипажем.

Кроме того, наши военнослужащие уничтожили несколько единиц автомобильной техники, сорвав планы противника на проведение ротации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.