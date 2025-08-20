МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы сорвали ротацию боевиков ВСУ в районе села Хорошее

Цели для операторов FPV-дронов нашли воздушные разведчики, регулярно патрулирующие небо в районе линии боевого соприкосновения.
2025-08-20 08:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных дронов группировки войск «Восток» сожгли танк и автомобиль украинских боевиков в Днепропетровской области.

FPV-дроны нашли свои цели в районе населенного пункта Хорошее. Отлично сработала воздушная разведка. Сначала бойцы обнаружили украинский танк, механик-водитель вел его по дороге на огневую позицию.

Операторы дронов сработали по нему, уничтожив вместе с экипажем.

Кроме того, наши военнослужащие уничтожили несколько единиц автомобильной техники, сорвав планы противника на проведение ротации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Днепропетровская область #FPV-дрон #село Хорошее
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 